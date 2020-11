Samar KALLEL

Intéressée par les nouvelles technologies de l'information, je suis une jeune ingénieure de systèmes informatiques passionnée et curieuse qui travaille actuellement sur un projet dans le domaine de e-learning et de partage de connaissance.



A la recherche d'une nouvelle opportunité, je suis intéressée par un poste de développement logiciel au sein d'une équipe dynamique et innovante.



Mes compétences :

Struts Web Application Framework

Matlab

HTML5

Cascading Style Sheets

jQuery

eLearning

UML/OMT

SQL

Microsoft Project

Microsoft C-SHARP

LabVIEW

Java Server Pages

Hibernate

Enterprise Java Beans

ECLiPSe

XML

Virtuoso Software

TitaniumStudio

Scrum Methodology

QtCreator

Personal Home Page

NetBeans

MySQL

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

Microsoft SharePoint

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft SQL Server

Microsoft .NET Technology

Merise Methodology

Linux VmWare

Jboss

JavaScript

Java Socket Programming

Java Servlets

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

C++

C Programming Language

Apache Subversion

AngularJS