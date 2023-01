Sameh GRIRA

Élève ingénieur à la faculté des sciences de Tunis suivant une formation d’ingénieur en électronique option embarqué.

Au cours de ma formation, j'ai pu acquérir les connaissances scientifiques et techniques nécessaires dans le domaine de l'électronique et des systèmes embarqués et plus particulièrement dans l'étude des différents outils informatiques et langages de programmation, tels que le C, le VHDL (programmation de différents types de µcontrôleurs/µprocesseurs/FPGA).



Mes compétences :

C Programming Language

Android

VHDL

Microsoft Windows

Microsoft Office

Matlab

Linux

Java

Assembler

Adobe Photoshop