Sami AYACHE

Spécialisé dans la réalisation d’images et animations architecturales depuis 7 ans, avec des références telles que la Fnac, SFR, Grand Optical ou encore Sephora, je maîtrise 3D Studio Max, ainsi que la majorité de ses moteurs de rendu comme Vray, Mental Ray, Maxwell, Final render, etc... Je manipule aussi quelques outils de modélisation tiers tel que Zbrush, Sculptris ou encore Mudbox et je suis évidement tout à fait familier avec la suite Adobe que ce soit Photoshop, Illustrator, InDesign ou encore After Effect et Audition...



Mes compétences :

Photoshop

Autocad

3d studio max

Premiere

Zbrush 4

After effect

Indesign CS5

Illustrator

3D

Graphisme

Google Sketchup