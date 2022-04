Ayant un goût prononcé pour la technique, je suis d'un naturel curieux et suis toujours désireux de me maintenir à niveau en restant en quête des nouvelles technologies, et avec un esprit sportif et ouvert qui m’aide à s’intégrer facilement dans toutes les situations de travail.



Mes compétences :

Maintenance

Ingénierie

Sport

Microsoft Excel

Microsoft Office

Pompes

Gestion d'équipes

Garniture mécanique

Mécanique

Planification

Prévention des risques

SAP