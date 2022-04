Sami belhouchet titulaire d'une licence en sciences juridiques cadre depuis 1994 à la compagnie des phosphates de gafsa tunisie avoir rempli durant ma carrière les fonctions suivantes: cadre au sein de la direction des ventes puis chef de service à la direction des embarquements ( service shipping et facturation procédure et formalités douanières des expéditions des cargaisons phosphatières ) actuellement chef de division controle des achats marchés public : cahiers des charges et dépouillement des offres



maîtrise de la longue française et anglaise surtout anglais commercial



Mes compétences :

Management commercial