Sami BEN-SAID

Titulaire du BTS Assistant de gestion de PME-PMI , j'ai acquis une grande polyvalence professionnelle dans le domaine de la recherche, les services à la personne, le recrutement et le service aux entreprises.



Ainsi, j'ai appris à maîtriser les diverses fonctions inhérentes au métier de gestionnaire administratif telles que la gestion budgétaire, la veille et l'analyse économique, fiscale et commerciale, l'accueil physique et téléphonique des usagers, l'information et l' accompagnement des partenaires et des personnels de structure dans leur démarches.



Je suis une personne pragmatique qui aime travailler en collaboration avec différentes équipes pour apprendre et contribuer à maintenir et améliorer l'atteinte d'un objectif.



Rigoureux et déterminé, ambitieux et coopératif, j'ai acquis une parfaite maîtrise de l'outil informatique et suis doté d'un excellent sens de l'organisation. De plus, mes capacités d'analyse et d'écoute m'ont permis de m'adapter à toutes les situations.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Consolidations ( SAFIR, SIDETRADE)

Ciel Compta