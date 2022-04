Sami BEN YOUSSEF

Just graduated in master (2) of Marketing and Business Management, I enjoy working in a cross-cultural environment and Due to my top athlete past, I always perseveres to achieve the best results and to take up challenges .Team leader, enthusiastic and dynamic, I have good communication and problem solving skills and a proven ability to manage and complete projects to the highest standard, especially in Business development and marketing.

Tout juste diplômé en master 2 Management de la performance marketing et commerciale, j'aime travailler dans un environnement multiculturel et en raison de mon top athlète passé, je persévère toujours d'atteindre les meilleurs résultats et à relever les défis chef .Team Leader, enthousiastes et dynamiques , je ai une bonne communication et une résolution de problèmes et une capacité éprouvée à gérer et à réaliser des projets à plus haut niveau, en particulier dans le développement des affaires et marketing.



Mes compétences :

Marketing

Customer Relationship Management

problem solving

e-Business

comparative analysis

Sales Negotiation

Project Management

International Negotiation

Business Development

Branding

Benchmarking

ArchiCAD

Agreement negotiation

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Achieved market analysis