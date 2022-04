Etudiant polytechnicien en derniére année génie industriel option management de l'innovation ,c-fondateur de la startup ASSURAIR ,Ex vice champion d'Algérie en Kick boxing et champion de l'est et de Constantine 6 fois et membre actif de plusieurs associations ( CAP ,VIC ,Elmaarifa )



Mes compétences :

E-commerce

Prototypage rapide

Management de projet

Management de production et de l'innovation

MSProject

Pack micosoft ( word excel ppt access )