Sami BENICHOU

Diplômé de l'Université de Technologie de Troyes en 2009 avec une spécialisation en Conception Mécanique Intégrée, j’ai effectué mon stage de fin d’école d’ingénieur sur l’optimisation d’un GMP automobile paramétré allant de la CAO aux maillages des pièces. A cela, il m’a fallu ajouter un vilebrequin devant s’adapter au GMP mais pouvant également être étudié séparément. J'ai ensuite poursuivi ma formation dans le domaine de la mécanique au cours d'une thèse à l'ENS de Cachan et plus précisément dans le laboratoire LURPA. Durant ces trois années, je me suis intéressé à l'intégration des effets des dilatations thermiques dans une procédure de tolérancement ISO. Cela m'a amené à étudier et concevoir des mécanismes de test en faisant des liens entre la CAO et le maillage puis avec les calculs thermiques. Mes travaux de recherche ont porté sur la prise en compte de la thermique sur des pièces avec défaut dans le but de définir une méthodologie de réalisation de chaînes de cotes thermiques.



Je suis actuellement employé chez Snecma en tant qu'ingénieur Conception



Mes compétences :

Conception mécanique

Cotation ISO

Cotation fonctionnelle

Calculs mécaniques

Bureau d'études

CAO

Catia

Pilote pièces

Aéronautique

Gestion de projet