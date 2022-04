Je suis Sami BENYOUNES, Graphiste et Webdesigner en Freelance à Toulouse.



Après avoir suivie des études dans le domaine du Design et des Arts Graphiques je me suis forgé plusieurs années d'experiences très enrichissantes au sein de différentes agences de com et studio de création, avant de pouvoir enfin fonder ma propre entreprise.

Code Graphic est une agence de communication créée en 2010, sous la forme Auto-entreprise, basée depuis ses débuts à Toulouse. Et vous propose ses services spécialisés :



DESIGN GRAPHIQUE (Carte de visite, plaquette commerciale, flyer, affiche, papier en-tête, panneaux publicitaires, packaging, création pour design produits...)



DESIGN WEB (Webdesign, création de site internet, site vitrine, site pro, e-Commerce, optimisation pour smartphone et tablette, référencement SEO, landing page, page blog...)



COMMUNICATION (Logo, identité visuelle, charte graphique, conseiller en stratégie de communication, webMarketing, community management, e-Mailling, campagne publicitaire...)



Être à l'écoute de vos besoins tout en vous proposant une vision novatrice, esthétique, simple et efficace de la communication est mon principal objectif.

Votre satisfaction est toujours l'aboutissement de ma démarche professionnelle !



Mes compétences :

eMarketing

eCommerce

Adobe Illustrator

HTML 5

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Web design

Design graphique