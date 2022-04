Sami BERRA

Issu d'une école supérieur de commerce, ma passion pour le commerce et la vente de solutions et de services techniques et complexes m'a permis de m'épanouir sur des fonctions d'ingénieur commercial.



Sens de l'écoute, compréhension rapide des besoins clients, relationnel, abnégation, passion, voici les mots qui me caractérisent.



Mes compétences :

BtoB

Chef de produit

Climatisation

COMMERCE

Commerce BtoB

Commercial

Développement commercial

dynamique

Grands comptes

Immobilier

Informatique

Ingénieur Commercial

Manager

Marketing

Responsable développement

Vente