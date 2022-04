Sami BIQUENA

Devenue freestyler professionelle depuis 2009 grace a ma pérseverence et mon experience ,je suis aujourd'hui un des meilleures freestyler football dans la zone Ocean Indien cela grace a la qualité de mes prestations,ma rigueur et a mes entrainements trés poussé.



Je propose aujourd'hui des demos en synchronisation avec la musique ,des shows tre spoussé avec une mise en scene partout dans le monde et me fait engagé par des entreprises , mutlinationale ect...



J'ai crée il ya 1ans le groupe STREET MOVE reunissant des freestylers football ,des freestylers basket et des breakdancer afin d'assuré une diversité dans nos prestations !



