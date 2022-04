Sami BOUALLEGUE

1- Avocat spécialisé et intervenant en matière d'investissements étrangers, en commerce extérieur et notamment en matière de :

Droit des affaires, droit pénal des affaires, droit des sociétés, droit fiscal, droit des assurances, droit aérien, droit maritime, droit foncier, droit bancaire, droit du travail, droit de la famille, droit de la propriété littéraire et artistique, contrats sportifs…

Avocat et conseiller de plusieurs sociétés étrangères.

2- Enseignant assistant technologue à l'institut supérieur d'études technologiques de Kairouan de 2002 à 2007.

3- Directeur de département technique juridique à l'institut supérieur d'études technologiques de Kairouan de 2003 à 2007.

4- Membre de la jeune chambre économique de kairouan.

5- Membre du jury de la commission national de réorientation des étudiants vers les départements techniques juridiques année universitaire 2004 président en 2005.

6- Depuis 2004 président de la cellule des enseignants universitaires du rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) de l'institut supérieur d'études technologiques de Kairouan .