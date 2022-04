Sami BOUKHRIS

Je suis attiré par le secteur routier et en particulier par la livraison je suis à la recherche active d’un emploi en tant que chauffeur-livreur véhicule léger.

Rigoureux au volant et ayant le sens des responsabilités, je possède le permis B depuis de nombreuses années et je me suis toujours attaché à être irréprochable au volant.

Ponctuel et avenant, j’apprécie le contact avec la clientèle et je pense pouvoir parfaitement répondre aux attente des clients et respecter les engagements de l’entreprise notamment grâce à mon sens aigu de l’orientation.

De plus, une bonne gestion de mon temps fait que je n’ai pas d’appréhension quant à la flexibilité des horaires.