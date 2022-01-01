Sami BOUSSARSAR

Avocat exercantau sein de la societe: Avocats Conseils Reunis
- Avocat stagiaire
2000 - 2003OCTOBRE 2003 A NOS JOURS : AVOCAT INSTALLE POUR MON PROPRE COMPTE
MON CABINET OFFRE UN LARGE EVENTAIL DE PRESTATIONS JURIDIQUES DONT :
LE TRAITEMENT DES DOSSIERS PRECONTENTIEUX, DES CREANCES COMMERCIALES DOUTEUSES, L’ENROLEMENT DES AFFAIRES EN SAISIE, D’INJONCTIONS DE PAYER ET TOUT TYPE DE PROCEDURES DEVANT LES DIFFERENTS TRIBUNAUX TENDANT AU RECOUVREMENT
LA REDACTION DE TOUS CONTRATS, STATUTS ET AUTRES ACTES DE NOTARIAT
DES CONSULTATIONS DANS TOUS LES SECTEURS DU DROIT ET NOTAMMENT LE DROIT DES AFFAIRES