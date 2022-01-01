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Sami BOUSSARSAR

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Entreprises

  • Cabinet maitre Sami Boussarsar - Avocat

    maintenant

  • Avocat exercantau sein de la societe: Avocats Conseils Reunis - Avocat stagiaire

    2000 - 2003 OCTOBRE 2003 A NOS JOURS : AVOCAT INSTALLE POUR MON PROPRE COMPTE
    MON CABINET OFFRE UN LARGE EVENTAIL DE PRESTATIONS JURIDIQUES DONT :

    LE TRAITEMENT DES DOSSIERS PRECONTENTIEUX, DES CREANCES COMMERCIALES DOUTEUSES, L’ENROLEMENT DES AFFAIRES EN SAISIE, D’INJONCTIONS DE PAYER ET TOUT TYPE DE PROCEDURES DEVANT LES DIFFERENTS TRIBUNAUX TENDANT AU RECOUVREMENT

    LA REDACTION DE TOUS CONTRATS, STATUTS ET AUTRES ACTES DE NOTARIAT

    DES CONSULTATIONS DANS TOUS LES SECTEURS DU DROIT ET NOTAMMENT LE DROIT DES AFFAIRES

    DES AUDITS JURIDIQUES ET FISCAUX.

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