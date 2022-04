Sami BOUZIANE

Passionné par le domaine de l'électronique, ambitieux dans le secteur de la programmation et de l'informatique, je recherche actuellement un stage de 3 mois qui pourra aiguiser mes compétences acquises en ma formation en 3ème année, Electronique-informatique à Polytech Paris UPMC, et pousser mon domaine d'étude à des dimensions professionnelles et d’expertise dans le monde des systèmes embarqués.



Mes compétences :

Langage C

Java

VHDL

C++

Bureautique

Maple

Langage assembleur

MATLAB

GNU/Linux