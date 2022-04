Gérant de la société capsante.

Import et vente de matériel médical et kinésithérapie.

-distributeur officiel de la marque BTL CARDIOLOGIE.

-distributeur officiel de la marque BTL kinésithérapie.

-Réalisation de cabinet et centre de kinésithérapie.



20 ans d'expérience de le matériel médical.



Mes compétences :

Vente de materiel medical

Sos oxygene