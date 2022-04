Sami CHEFFI

Suite à un parcours pluridisciplinaire à savoir, au niveau universiatire un diplôme d'ingénieur en génie électromécanique de l'école nationale d'ingénieurs de Sfax (Tunisie) et un master2 recherche dans la modélisation des systèmes complexes de l'université d'Aix Marseille (France) .De plus au niveau professionnel une expérience de 3ans à l'Office National des Etudes et Recherches Aérospatiales (ONERA-France) qui consistait à spécifier et évaluer des efforts implémentés dans les manches d'hélicoptère tout en se basant sur une modélisation du bras à 7ddl

Il importe que ma formation de base soit assez polyvalente et m’a permis d’avoir un large

spectre de connaissances dans plusieurs domaines qui s’articulent autour de différents thématiques tel que la conception et la fabrication mécanique (CAO,FAO), transmission de puissance, l’électronique de puissance, l’électrotechnique, l’automatique, les machines électriques et l’informatique industrielle. Cette formation a été enrichie par divers stages et projets, dans le but de valider et consolider mes acquis théoriques.

Disponible immédiatement et mobile, je maîtrise les logiciels de modélisation et de simulation que ce soit dans le domaine de la mécanique, électrique et automatique à des degrés prés biensure.



Mes compétences :

Solidworks

Simulink

Abaqus

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Matlab

Mastercam

Isis

Automates programmable (Siemens S7-200) et microco

FORTRAN

CATIA V5

Assembleur

Automatisation

Régulation industielle

Gestion de projet

Conception mécanique

FAO

CAO

Machines électriques

AMESim