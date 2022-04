Sami CHERIF

- Cherche poste de responsabilité dans une entreprise ou groupe d'envergure,

- Étudie toute opportunités d'affaire ou d'association dans un projet d'avenir.





. Expertise Comptable - ISG TUNIS

. Master en Stratégie de développement des Organisations et des Systèmes d'Information - Paris Dauphine

. MCSE (Microsoft Certified Security Engeneer)

. MCSA (Microsoft Certified Security Administrator)

. Master en Audit des Systèmes Informatiques (Arab Bank - Amman)

. Plusieurs formations en Informatique et Systèmes d'information (Sécurité, Réseaux, Front / Back-Office, VOIP, Sites Web, Plateformes de Travail Collaboratif, Informatique Décisionnelle, Workflow, etc...)

. Plusieurs formations en Audit Interne, Organisation des Entreprises & Mise à niveau Managériale.



Mes compétences :

Sécurité des Systèmes d'Information

Développement International

Commerce international / E-Commerce

VOIP & NTIC

Comptabilité & Finances

Gestion de Projet

Factoring

Audit interne / Contrôle de Gestion

Conseil en Organisation et Systèmes d'InformationI

Risk Management & Stratégies

Stratégie & Developpement des Entreprise