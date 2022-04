Sami CRIIF

Ingénieur expert en robotique



Savoir-faire et expérience de 25 ans

Réactif et flexible dans toutes les phases de vos projets

Compétences dans tous les pôles de la robotique :

-Mécanique

-Électronique

-Informatique

-IHM

-Intelligence artificielle

-Temps réel

-Design

-Conduite de projet

-Sourcing de composant

-CAO

-Simulation

-Conception

-Conceptualisation

Je vous accompagne tout au long de votre projet, de l'étude de faisabilité à l'industrialisation, jusqu'à l'assistance et l'amélioration continue.



http://www.criif.fr



