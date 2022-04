Sami DAROUTI

46 ans, Ingénieur CNAM - Paris en Informatique, 23 ans d'expérience en conseil et direction de projets.



J'ai en charge la direction stratégique et opérationnelle de DARELI Consulting et je contribue au business développement.



J’interviens en mission de conseil et d’expertise en mobilité professionnelle et systèmes décisionnels.



J'enseigne également à l’Ecole Supérieure de Génie Informatique (ESGI) à Paris sur le thème « Les enjeux et la stratégie de la mobilité en entreprise ».



News :

Article - Les applications professionnelles sur mobile : http://goo.gl/cTnGc

Conférence - Les matinales de la mobilité : http://goo.gl/10HbG



Mes compétences :

Conseil

Gestion de projets

Mobile Device Management

Décisionnel etc

BTOB

Reporting / indicateurs

Business Intelligence

MOA

MOE

TMA

CRM

Reporting

BI

Xamarin