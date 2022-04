Sami DRIDI

Parce qu'avec toi, c'est vraiment de la magie, on sa marre comme des meilleurs amis, on s'aime comme un couple qui sont ensemble depuis plusieurs années, on se comporte comme mari et femme, avec toi c'est différent, je me sens la fille la plus heureuse sur terre juste en te regardant dans les yeux, c'est fou, je m'attache à toi chaque jour encore plus tu fais partie de mon coeur qui ne bat qu'en ta présence.

La nuit je me lève je ne pense qu'a toi, le matin c'est pareil, j'ai juste envie de t'avoir à mes côtés pour toujours, je te respire, je t'aime, j'ai envie de tout partager avec to, mon âme ne veux que ti, t'habite mes pensées jours et nuits, tu es mon âme-soeur, ma moitié, mon tout.



Mes compétences :

Maintenance informatique

Télécommunications

Techniques de vente