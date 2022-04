Etudiant en informatique à l'INSA de Rennes en 1ere année informatique.

Je cherche un stage de 2 à 3 Mois dans le domaine de l'informatique, je suis de plus en plus intéressé par le développement Iphone/Android, trouver un stage dans ce domaine là serait donc l'idéal !



Mes compétences :

JAVA

Android

ASM

Sql

Qt4

C++

Caml

C

Perl

Programmation