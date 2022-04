Sami EL JAI

Sami.eljai@gmail.com

Journaliste - Chargé de cours Géopolitique Géostratégie - Consultant en Formation Audiovisuelle - Media coaching - Communication de crise

2001-2010

• Présentateur News ATLANTIC Radio

• Chargé de cours ENCG Settat

• Participation à l'organisation de la Convention des Cadres COSUMAR. Réalisation d'un Journal Télévisé interne et de la Revue COSUMAR News

• Chargé du recrutement et de la formation d’une équipe rédactionnelle pour l’introduction des news sur Radio 2M Présentation du journal francophone de Radio 2M

• Chef du service Portail 2M.tv

• Rédacteur en Chef de l’émission TV Ajyal (Générations) à 2M

• Membre du jury et consultant émission Challengers (2M).

• Training voix et écriture des journalistes télé francophones de 2M.

• Coaching candidats Emission Studio 2M

• Consultant Team Market



1993-2000

• Chroniqueur politique à Maroc Hebdo

• Consultant externe 2M.



1987-1989

• Conseiller à la Direction et chroniqueur du mensuel Le Libéral



1985-1989



• Consultant-formateur à Radio Monte-Carlo Proche Orient (SOMERA Paris)



1980-1989

• Rédacteur en chef – Présentateur à Radio Méditerranée International (Médi 1)

• Responsable du recrutement et de la formation des journalistes francophones de Médi 1

• Correspondant pour le Maghreb de Radio Sénégal

• Rédacteur en Chef-Nation au Journal L’Opinion

• Chargé du recrutement et de la formation des journalistes à L’Opinion



1976

• Co-Fondateur-Directeur du Journal Parlementaire



1969

• Retour au Maroc. Secrétaire de rédaction au Journal L’Opinion- Chroniqueur Nation



1967-1969

• Etudes photo-journalisme à Montréal.

• Reporter free lance quotidien Montréal-Matin.



1960-1967

• Etudes secondaires aux lycées Gouraud et Descartes à Rabat