Sami EL KEILANY

Diplômé de ESCP-EAP en décembre 2008, j'ai toujours cherché à travailler dans un environnement international, stimulant et riche en découvertes.

J'ai pu, grâce à mes stages, acquérir une meilleure vision du fonctionnement financier des entreprises, dans différents secteurs.

Cela m'a permis de partir travailler pour Veolia, d'abord aux Emirats Arabes Unis, puis au Koweït et d'apprendre à évoluer dans le cadre d'un projet de grande envergure. Cette double expérience a confirmé mon goût à la fois pour les entreprises internatioanles et pour le fonctionnement en projet, gage d'une activité sans cesse renouvellée.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Créatif

Stratégie

Travailler en équipe