Sami EL MORTAJI

Venant de terminer mon Master II en droit des affaires, au sein du Centre de la Distribution de la consommation et des marchés en Droit privé économique de Montpellier, je prépare cette année 2020-2021 le CRFPA au sein de l'Institut d'études judiciaires de L'université de Rouen.

Ayant un fort intérêt pour le monde des assurances, et plus particulièrement pour les assurances individuelles de personnelles je cherche activement un stage ou toute autre offre au sein d'un organisme ou d'une entreprise d'assurances et de banque.

Mes expériences professionnelles au sein de sièges sociaux d'entreprises bancaires à l'international et un stage de deux mois au sein d'un agent général A2P faisant l'objet de mon rapport de stage de master I en droit des affaires m'ont permis d'approfondir mes connaissances dans ces domaines.

Le dernier stage effectué dans une agence immobilière m'a ensuite donné l'opportunité de réaliser des recherches en assurance immobilière. De plus, à l'occasion de ce stage j'ai rédigé des documents juridiques à destination des juristes de l'entreprise et ai participé au travail quotidien à destination des locataires et propriétaires, ce qui m'a fait apprécier le travail en équipe.