Sami ESSID

Développeur actif et motive pour toujours améliorer mes compétences. Je suis très à l'aise avec android et kotlin. Je suis passionné par l'apprentissage de nouvelles technologies et j'aime travailler dans des environnements Agiles. J'ai la capacité de travailler dans un environnement hautement collaboratif et indépendant, je prend plaisir à relever de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Dévelop peur An droid

Project Management

Java

Adobe Photoshop

Android

Android Studio

Git

JSON

Android SDK

Scrum Methodology

Agile Methodology

JUnit

Jacocco

Adobe Illustrator

C Programming Language

C++

HTML

JavaScript

Jenkins

KOTLIN

Microsoft Visual Studio

Mockito

MySQL

Oracle

Oracle PL/SQL

PHPStorm

Personal Home Page

Plist

SQL

SQLite

Shell

SonarQube

XML

jQuery

Zeplin