Sami FARTMIS

Je suis un Infographiste 3D-2D,, spécialiste d’images et d’animation architecturale.



Avec plus de 4 ans d’expérience à travailler dans le domaine de l’image de synthèse destinée à l’architecture et à l’ingénierie, j’ai travaillé avec plusieurs architectes et décorateurs Grace à mes compétences exceptionnelles pour l’imagerie et la modélisation des espaces en temps réel, je suis en mesure de prendre un projet à partir de la conception, la modélisation et le rendu 3D, à la post-production final.



Afin d’avoir une perception représentative d’un projet, je m’engage à valoriser visuellement vos attentes par la conception des animation 3D architecturales et des Perspectives photo-réalistes.

https://www.behance.net/samreef



Mes compétences :

3D Studio Max

MySQL

Adobe Illustrator

CSS 3

HTML 5

Php

Adobe Photoshop