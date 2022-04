Sami FARTMIS

Je possède une solide expérience dans l’édition, la Modalisation et réalisation 3D . mais je pratique également de façon active l’illustration, le web design, le développement web.



Je mets à votre service un savoir-faire et une polyvalence acquis à travers 5 ans d’expérience professionnelle et de passion personnelle dans le domaine de l’industrie graphique.



Je peux réaliser et décliner rapidement une ligne graphique et ses éléments clés sur des supports nombreux et variés : cartes de visite, plaquette, dépliants, habillage, site web,...



Étant passionné et rigoureux, je suis avec attention l'actualité de la communication graphique sur les différents supports qu'elle peut utiliser, ainsi que les diverses modes qui l'accompagnent.



Je mets aussi régulièrement à jour mes connaissances sur les nouvelles versions des logiciels du marché.



Mes compétences :

Adobe InDesign

3D Studio Max

MySQL

Adobe Illustrator

PHP

Adobe Photoshop