Sami GHOURABI

Professionnel de la sécurité de l’information disposant de plus de 10 ans d’expérience dont 8 ans dans différents métiers de la sécurité, spécialisé dans les opérateurs de télécoms.

• Expert en conception et implémentation de solutions de sécurité hautement disponible et performantes pour infrastructures télécoms.

• Expérience dans la définition d’architectures métier, données, applications et techniques pour les organisations de sécurité

• Excellente connaissance des différents standards et référentiels de sécurité (ISO2700x, COBIT, SABSA, TM Forum, ITU-T, 3GPP, etc.)

• Bonne connaissance des technologies de télécommunication (2G/3G/4G, IMS/NGN, FTTx, OSS/BSS)

• Expérience dans l’alignement de programmes de sécurité de l ‘information avec la stratégie et les objectifs de l’organisation



Mes compétences :

Firewall

Routing

Audit

Security

CISSP