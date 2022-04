Mes compétences :

Anglais scientifique et technique

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Adobe (PDF Creator, Illustrator, Photoshop)

Microsoft Word

Gestion des circuits patients

Collecte et contrôle qualité de données patients

Préparation et participation aux visites de monito

Organisation et archivage des données

Remplissage des cahiers d’observation

Maîtrise de la réglementation : BPC/GCP, ICH, Loi

Iata certification

CRF & eCRF