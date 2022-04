Sami HAMZA

Docteur-Ingénieur en génie civil, j'ai plus de 8 ans d’expérience acquise sur le terrain et en bureaux d’études.

Cette expérience s’est construite en prenant part à d’importants projets industriels internationaux tels que les centrales nucléaires EPR de Taishan et de UK, la centrale nucléaire MOCHOVCE en Slovaquie et plus récemment dans l'oil&gaz, sur des chantiers sur le site TOTAL d'Anvers en Belgique et sur celui de HELLENIC PETROLIUM en Grèce.

Sur ces projets, j’ai eu l’opportunité de contribuer à différentes phases: Conception et calcul de structure, vérification des études et plans d’exécution, coordination d’équipe et supervision des travaux de réalisation.

Je suis attiré par les nouveaux challenges et les projets. Ayant travaillé au sein d'équipes pluridisciplinaires et multi-nationales, je sais m'adapter rapidement à un nouvel environnement de travail, de nouveaux outils et/ou réglementations.

D'un bon relationnel, je fais preuve de rigueur et de diplomatie dans ma communication écrite et orale, ce qui me permet d'assurer une bonne interface entre les différents intervenants d'un projet, tout en veillant aux respects des spécifications techniques et des exigences de qualité.





Mes compétences :

Autocad

MATLAB

Gestion de projet

Energie

Autodesk Robot