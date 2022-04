Sami HOUDROUGE

Jeune et dynamique, après plusieurs années d'expérience dans le domaine de la grande distribution et du développement a l'international en Afrique subsaharienne, nous nous somme installe a notre propre compte. Cela a été un gros challenge, parce que commençant avec très peu de moyens et dans un domaine tout a fait nouveau que celui du négoce.... Défi louable, mais chemin semé d'embûches. Nous nous en sortons grâce a notre compétente, notre assiduité, et notre vision, pour une jeunesse indépendante et sure de son avenir.



Mes compétences :

Management

Trading du petrole

Marketing relationnel

Intermédiation internationale

marketing

vente

négoce