Je suis technicien supérieur en informatique et en productique. Je cherche une poste. Je suis libre et intéressant de cette poste. Je suis capable de travailler dans tout le monde. J'aime le travail collectif. Je suis sérieu, timide et présentable.



Mes compétences :

Chef de groupe de production

Programation informatique

Gestion de logistique

Informatique de systeme windows

Qualite

SGBD

Maintenance informatique