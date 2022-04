Sami LAMQADDAM

Âgé de 26 ans, titulaire d’un Master en communication de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Settat.

Après avoir terminé mes études, j'ai acquis de multiples compétences dans les secteurs : web et média. Passionné par le design et IT, j'ai co-crée un webzine et un magazine spécialisé dans l'actualité high-tech en parallèle avec une expérience de 3 ans autant que chargé de partenariats et communication à HIT RADIO.

Actuellement je suis entrepreneur fondateur de KTABY et consultant Indépendant en communication et digital.



Mes compétences :

Communication évènementielle

Comptabilité analytique

Communication

Marketing

Graphiste

Motion Graphics

Contrôle de gestion

Animation 2D

Comptabilité

Gestion

Evénementiel

Communication digitale

Webmarketing