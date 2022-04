Sami LE MEUR

Diplômé d'un Deust Métiers des Bibliothèques et de la Documentation depuis le mois de mai 2016, je suis actuellement à la recherche d'un poste d'assistant bibliothécaire dans la zone de Rennes.



Au cours de ces années de formation universitaire, j'ai pu travailler dans quelques établissements de lecture publique (stages et emplois courts) ainsi qu'au sein du service documentaire de l'EHESP (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique) pour un contrat d'une durée de 2 ans ce qui m'a fait entrevoir un panorama assez global des métiers de la documentation et une expérience pratique enrichissante dans de nombreux domaines.