Sami MAAMAR

Travaillant depuis plus de 8 ans dans le domaine commercial, j’ai occupé successivement les fonctions de Technico commercial, Gérant et Responsable commercial, je souhaiterais aujourd’hui vous proposer ma candidature.



Le poste que j’occupe actuellement, m’a permis de découvrir la dimension managériale et stratégique d’un poste d’encadrement humain.



Par ailleurs, mon expérience dans des sociétés de secteurs divers m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du métier et de faire face à tout type de marché.



Dynamique, créatif et à l’écoute des autres, j’espère intégrer une équipe performante et chaleureuse dans une société comme la vôtre.



Outre mes connaissances dans les domaines du Commercial Marketing et de la communication, mes expériences m'ont permis d'enrichir fortement mes compétences dans les domaines de la Relation Client mais aussi dans le management d’équipes.



Persuadée que ma collaboration sera riche d'enseignements pour votre groupe comme pour moi, je serais très heureux de collaborer au développement de votre société.





Mes compétences :

Microsoft Outlook

Windows 2000 Pro

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft PowerPoint

Microsoft Internet Explorer

Microsoft FrontPage

Microsoft Excel

Communication

Stratégie commerciale