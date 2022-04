Sami MHENNI

Pêche et aquaculture :

• Les techniques de pêche et les interactions entre métiers

• Interactions entre les mammifères marins et les engins de pêche

• Le secteur de la pêche et de l’aquaculture et le développement durable

• Veille technologique et innovation dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.







Innovation et transfert de technologie :



• Identifier les clients potentiels, recueillir et analyser leurs besoins.

• Conduire ou accompagner des projets innovants ou de transfert, assurer le conseil, l'administration, la gestion, le suivi.

• Organiser l'exploitation des résultats de la recherche.

• Mobiliser et mettre à disposition l'information sur les réglementations, les procédures, et les aides publiques.

• Réaliser des diagnostics innovation au sein des entreprises.

• Promouvoir les techniques et les outils de gestion de l’innovation.



Structures d’interface Entreprises / Recherche :



• Etudier et mettre en place des structures de liaison Entreprises / Recherche

• Etudier l’opportunité et la faisabilité de création des pépinières d’entreprises et des technopoles.

• Gestion des technopoles et des pépinières d’entreprises : Stratégie, mise en place et développement.



Mes compétences :

Aquaculture

Innovation

Pêche

Projet innovant

Promotion

Transfert de technologie