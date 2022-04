Sami MOURID

Sunevit Company est un cabinet de recrutement spécialisé dans les technologies de l’information.

A ce titre, nous recrutons pour nos clients des consultants techniques et/ou fonctionnels, chefs de projets, responsables d’application, responsables de Business Unit, DSI… ; Nos principaux clients sont des sociétés de services, sociétés de conseil, clients finaux (tous secteurs d’activité) et quelques éditeurs de logiciels.

Sunevit Company gère un vivier important de consultants en France, des profils aux compétences rares et immédiatement disponibles.



Nos domaines d'intervention :



➢ Business Intelligence

➢ CRM

➢ SAP

➢ NTIC

➢ Consulting / Conseil / AMOA

➢ Infrastructure

➢ Cloud Technologies



Notre approche consiste à répondre favorablement aux différentes attentes de nos clients ayant comme exigences :



• La qualité et la réussite,

• La réactivité et la proximité,

• Le professionnalisme et le suivi.



Notre métier :



Trouver les compétences professionnelles et les qualités humaines adaptées à vos besoins dans les meilleurs délais.



Notre challenge :



Participer activement à l'amélioration de votre compétitivité et de vos résultats à travers l'optimisation de vos ressources humaines, facteurs moteurs dans la croissance économique de votre entreprise.



Ainsi, si vous êtes à la recherche d'opportunités ou que vous souhaitez nous solliciter pour vos problématiques de recrutement, n'hésitez pas à nous solliciter par téléphone ou via notre site internet.