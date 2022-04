Sami NACHI

J’ai eu la chance de travailler dans plusieurs grandes projets comme le construction de l’hôpital militaire de Constantine avec les canadiens, le projet de l’auto route algérienne est ouest avec les japonais et le tramway de Constantine avec les italiennes et les français, ce qui ma permis de élargi mes connaissances avoir le sens de la responsabilité et un grand niveau de professionnalisme



Mes compétences :

Conception des projets d'architecture

Auto cad

Sketchup

Iso 9001 management qualite

Genie civil

Ecrit professionnelle

Gestion des projets et des equipes

MS project

Primavira