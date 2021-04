Sami YURDAKUL

Je réside à Madrid depuis 2005 et travaille chez Ericsson Espagne, après mon expérience de 8 ans chez/pour Ericsson France. Depuis 2010 mon métier est ingénieur de services, plus particulièrement de migration de données d'abonnés de réseaux IT/Telecom (LTE, 2G/3G, IMS, Packet Core, etc), pour les opérateurs du monde entier, depuis l'étude et la gestion du projet jusqu'à la réalisation des services sur site.



Je ne suis plus actuellement en recherche d'emploi, mais j'envisage un avenir professionel en France le jour où une opportunité de carrière se présentera et que ma situation familliale s'y prêtera.



Mes compétences :

Business Intelligence

Informatique

C

Réseau

UML

ETL

Linux

ASA

IP

Gestion des données

Voix sur IP

3G

SQL

Gestion de projet

Management

Télécommunications

Java EE

C++

4G