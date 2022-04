Je suis Samia Jbali ;j'ai 26 ans;je suis une technicienne supérieure en électronique et informatique industrielle diplômée en 2014 de l'institut supérieur des sciences appliqués et technologies de Sousse . j'ai effectué un stage SIVP 1 et 2 pendant 16 mois au sein de la la société robotique technique logistique RTL en faisant le câblage des armoires électriques et l'installation électrique de la machine avec l'armoire. Actuellement, j'occupe le poste d'une technicienne supérieure du bureau d'étude dans la même société en faisant les plans électriques sur l'EPLAN P8



Mes compétences :

Compétences informatiques : Logiciels: Isis, Soli

Compétences techniques : Robotique, câblage des ar