Samia KARI

Je suis responsable boutique depuis onze ans dans le prêt-à-porter avec une expérience de plus de vingt ans dans cet environnement, je suis aujourd'hui en mesure d'offrir à toute entreprise une fiabilité, un service de qualité, et de répondre aux exigences d'une clientèle avisée dans le milieu de la mode.



Aujourd'hui, ouverte à toute perspectives professionnelles pouvant me faire évoluer au sein d'une nouvelle entreprise.



Ma polyvalence, mon autonomie et ma connaissance dans le domaine de la vente mais aussi dans la gestion de magasin me permet d'être opérationnel au sein d'une entreprise.



Mon dynamisme, ma volonté et mon expertise m'ont permis au fur et à mesure de ma carrière de faire évoluer les divers chiffres d'affaires des sociétés dans lesquelles j'ai travaillé.



Mon dévouement lors de différentes missions que j’ai menées à bien m’ont permis de mettre en pratique les qualités acquises durant mon parcours professionnel.





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Excel

Colombus

Word

Mac os

Powerpoint

TPE