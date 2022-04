Samia KHEDER

Je suis Visual Merchandising Manager (décoratrice étalagiste). Je possède également une expérience de cheffe de projets dans la construction et l'agencement de surfaces commerciales.



Je suis une passionnée de décoration, et ce depuis toujours. Mon objectif aujourd'hui est d'être Merchandising Manager pour un produit d'exception.



Je possède non seulement une expérience de plus de 10 ans dans ce domaine, mais j'ai également de réelles aptitudes à travailler les produits, à les valoriser, aussi divers soient-ils, afin de les promouvoir. Je suis habituée à créer des univers qui reflètent l'image de l'enseigne, qui respectent son identité visuelle.



En outre, j'ai une grande capacité organisationnelle. Grâce à cette dernière, j'ai toujours pu gérer plusieurs projets en parallèle. Sur un plan plus technique, je suis quelqu'un de créative.



J'ai un excellent niveau de français (langue maternelle, prix d'excellence); je parle également l'anglais (niveau advanced), l'allemand et je possède aussi de bonnes notions d'italien.

De plus, je bénéficie d'une grande expérience managériale.



