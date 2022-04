Samia MIRAOUI

Je suis MIRAOUI samia, une jeune marocaine âgée de 25 ans et je suis actuellement en situation de recherche d'emploi titulaire d’un master spécialisée en ingénierie horticole et paysagère, une licence professionnelle en horticulture ornementale et aménagement des espace verts ,un Diplôme d’étude universitaire professionnelle horticulture ornementale et aménagement des espace verts ,un diplôme de technicien spécialisée en cultures ornementales et espaces verts et une baccalauréat en sciences agronomiques



Au cours de mon parcours d’étude, j’ai eu l’occasion de passer des stages dans différentes sociétés qui m’ont permis d’acquérir des compétences en : Etude, analyse, conception des proposition d’aménagement ,l’élaboration des plans d’aménagements dans différentes logiciels (Autocad, Sketchup, Photoshop) , commercialisation, techniques de production, gestion d’une équipe, travaux bureautiques, contact et communication avec les clients, entretien des jardins.



Mes différents maitres de stage m’ont maintes fois félicité pour mon assiduité, mon dynamisme et mon extrême endurance, et aujourd’hui, je souhaite intégrer une grande société car je suis persuadée que j’apprendrais d’avantages et deviendrais plus performante.



Créative, rigoureuse et très motivée et je peux travailler en freelance et je suis toujours prêt à recevoir tout nouveau projet, Si vous êtes intéressées par mon profil ,prière de me contacter et Merci d’avance



Mes compétences :

Sens de responsabilité

Créativité

Esprit d'équipe

Dynamisme

Négociation commerciale

Travail en équipe

Analyse paysagère

Contrôle de gestion

AutoCAD

Sketch up

Adobe Photoshop CS6

Rendu 3d

Etude, Analyse et conception des projets d’aménage