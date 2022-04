Samia OUEHB

Vous souhaitez recruter une personne jeune passionnée, dynamique et rigoureuse. Rencontrons-nous!



je voudrais faire carrière dans une société, où l'on trouve la convivialité, l'esprit d'équipe, l'intensité de l'échange de connaissances et d'expérience. Je suis même intéressé à travailler dans différentes activités, afin de démontrer et de développer mes capacités d'adaptation et d'intégration de groupes dynamiques

Comme vous pourrez le constater sur mon CV, les différents postes que j'ai occupés m'ont apporté une multitude d'acquis indispensables pour une intégration rapide et efficace.



Mes compétences :

Gestion clientèle