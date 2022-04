Samia OUKIL

Savoir faire :

- Conduite du changement

- Analyser les besoins clients/utilisateurs

- Gestion des risques

- Optimiser et rationaliser les moyens humains et matériels

- Elaborer les cahiers des charges, comptes rendus, documents de synthèse

- Spécifications fonctionnelles

- Exigeante en termes de qualité de service

- Communication, formation, management du changement



Compétences Metier :

- Support : analyse d’anomalie, mise en œuvre de solutions, suivi des utilisateurs

- Communication : animation de formation, préparation de support de formation…





Compétences techniques :

- Systèmes d'exploitation, serveurs, SGBD

- Active Directory

- Windows NT, 2000, XP

- Windows 2000 et 2003 Server

- Outils, bureautique

- Office 2007, Access

- Lotus Notes, Outlook

- Citrix

- ARS Remedy, Peregrine Asset Center

- Altiris

- Photoshop

- Web

- HTML, PHP

- Net IQ (DRA), VPN



Mes compétences :

ITIL

Gestion de projet

Gestion des risques

Conduite du changement