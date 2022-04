Samia RANG

Samia 22 ans, passionnée de mode et de beauté, ambitieuse et déterminée je rêve d'une grande carrière dans les relations ou dans la mode et pour cela je n'ai pas peur de commencer en bas de l'échelle, logique biensure !!! il faut toujours savoir par où on a commencer pour savoir où l'on vas !! mais forte de mon assurance et de mon ambition je sais que je parviendrai au top en multipliant mes efforts et en intensifiant mon travail le plaçant au niveau prioritaire dans ma vie, vous trouvez sa étrange ? et bien non je suis jeune et active et c'est maintenant qu'il faut en profiter quitte à sacrifier une jeunesse. J'ai un caractère bien tremper car je suis rigoureuse et perfectionniste, j'aime le travail bien fait, malheureusement de nos jour en France cela n'est pas suffisant voir INSIGNIFIANT !!! dommage certaine belles perles se perde dans la nature. Cependant je ne baisserai pas les bras j'atteindrai mon rêve car je connais mes compétences et je suis consciente de mon potentiel. Je suis une personne loyal et dévouée, j'ai décider d'être une femme de carrière, je part de rien mais pour tous donner. L'année prochaine je reprend mes étude en cour du soir dans le marketing et j'aimerai trouver une entreprise dans laquelle je commencerai mon histoire dès maintenant. Vous me trouverez un peu trop sur de moi, mais si nous ne sommes pas sur de soie nous n'avançons pas. Je prend pour exemple le film " à la recherche du bonheur " il décrit parfaitement ma motivation et il prouve de sa vraie histoire que tout est possible. Moi c'est Samia ou plutôt Mlle OUDDIR pour être plus classe et je commence de rien pour tous donner.













Mes compétences :

Informatique

lecture et écriture arabe

Créativité

Mode et beauté

Accueil physique et téléphonique