Samia REJAB

Dans le cadre d'un master professionnel Ingénierie pour les Systèmes de Santé et l'Autonomie à la Faculté de médecine Nice, je suis actuellement à la recherche d’un poste de « Assistante qualité » ou « responsable qualité HSE» en contrat de professionnalisation.



Je me tiens également à votre entière disposition pour tout entretien et toute demande d’informations complémentaires dont vous auriez besoin sur le dispositif de professionnalisation.