Samia SERHIR

Bonjour, je me présente je m'appelle samia j'ai 20 ans je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine de la vente. j'ai acqueri certaine compétences dans ce domaine , mon expérience dans la vente et de 9mois

actuellement en contrat cdi le week end dans un magasin j'aimerais pouvoir trouver un emploi stable .

Je suis une personne très motiver avec beaucoup d'ambitions j'ai effectuer beaucoup d'emploi qui mon appris à être une personne meilleur.

mes qualités : souriante dynamique et ponctuel

mes défaut : maniaque , susceptible



Mes compétences :

Dynamique

travail d'equipe

Sens de l'initiative